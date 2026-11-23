Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что требования России пересмотреть европейскую архитектуру безопасности в рамках мирного урегулирования войны в Украине являются неприемлемыми.

Об этом пишет The Guardian в понедельник, 23 ноября.

Рютте прокомментировал требования РФ относительно границ НАТО

Марк Рютте отвечал на вопрос о предложениях, которые Россия выдвинула в 2021 году. Они предусматривают, что НАТО должно откатиться от нынешних позиций к границам 1997 года.

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— Нам всем совершенно ясно, что предложения, которые Россия выдвинула в 2021 году, — по сути, возвращение к… чтобы НАТО фактически откатилось назад от нынешних позиций к границам 1997 года, — являются неприемлемыми. И в НАТО нет никого, кто считал бы это хорошей идеей, — сказал он.

Также Рютте спросили об инциденте с падением российских ракет в Польше на прошлой неделе. Он назвал его опасным и заявил, что его “источником является Россия”.

— Был ли он (инцидент с падением российских ракет в Польше, — Ред.) преднамеренным, должны определить, конечно, соответствующие органы. Я никогда не буду делать предположений. Я могу прокомментировать это только тогда, когда появятся доказательства от системы, в рамках которой Польша и другие союзники по НАТО совместно оценивают, что именно произошло, — сказал Рютте.

Чего Россия требует от НАТО

Кремль продолжает требовать восстановления порядка безопасности, который существовал в Европе до 1997 года. Тогда большинство стран Центральной и Восточной Европы не входили в состав НАТО.

Москва стремится добиться сокращения военного присутствия НАТО в государствах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года.

Кроме того, РФ требует прекратить или значительно ограничить сотрудничество НАТО с Украиной и другими странами постсоветского пространства.

По данным СМИ, Россия поднимала вопрос возвращения к такой модели безопасности во время переговоров о прекращении войны против Украины.

В частности, эти требования обсуждались на встречах в Абу-Даби и во время контактов с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

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