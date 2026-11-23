Рютте отверг требования России вернуть НАТО к границам 1997 годаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Генсек НАТО Марк Рютте назвал неприемлемыми требования России вернуться к европейской системе безопасности 1997 года.
- Требования Москвы предусматривают отступление НАТО от нынешних позиций к границам 1997 года.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что требования России пересмотреть европейскую архитектуру безопасности в рамках мирного урегулирования войны в Украине являются неприемлемыми.
Об этом пишет The Guardian в понедельник, 23 ноября.
Рютте прокомментировал требования РФ относительно границ НАТО
Марк Рютте отвечал на вопрос о предложениях, которые Россия выдвинула в 2021 году. Они предусматривают, что НАТО должно откатиться от нынешних позиций к границам 1997 года.
— Нам всем совершенно ясно, что предложения, которые Россия выдвинула в 2021 году, — по сути, возвращение к… чтобы НАТО фактически откатилось назад от нынешних позиций к границам 1997 года, — являются неприемлемыми. И в НАТО нет никого, кто считал бы это хорошей идеей, — сказал он.
Также Рютте спросили об инциденте с падением российских ракет в Польше на прошлой неделе. Он назвал его опасным и заявил, что его “источником является Россия”.
— Был ли он (инцидент с падением российских ракет в Польше, — Ред.) преднамеренным, должны определить, конечно, соответствующие органы. Я никогда не буду делать предположений. Я могу прокомментировать это только тогда, когда появятся доказательства от системы, в рамках которой Польша и другие союзники по НАТО совместно оценивают, что именно произошло, — сказал Рютте.
Чего Россия требует от НАТО
Кремль продолжает требовать восстановления порядка безопасности, который существовал в Европе до 1997 года. Тогда большинство стран Центральной и Восточной Европы не входили в состав НАТО.
Москва стремится добиться сокращения военного присутствия НАТО в государствах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года.
Кроме того, РФ требует прекратить или значительно ограничить сотрудничество НАТО с Украиной и другими странами постсоветского пространства.
По данным СМИ, Россия поднимала вопрос возвращения к такой модели безопасности во время переговоров о прекращении войны против Украины.
В частности, эти требования обсуждались на встречах в Абу-Даби и во время контактов с представителями администрации президента США Дональда Трампа.