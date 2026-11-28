Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о ситуации на фронте, неотложных нуждах военных, снабжении средств ПВО и развитии антибаллистической программы Freyja (Фрея). Также они обсудили будущие кадровые назначения в военной сфере.

Об итогах совещания и ключевых направлениях работы сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский о нуждах фронта, пикапах и поставках ПВО

Первым вопросом доклада Палисы стала текущая ситуация на передовой и непосредственно в войсках, а также запросы подразделений.

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По словам президента, Украина уже готовит продление программы закупок пикапов на следующий год. Определяются необходимые объемы и источники финансирования, поскольку закрытие этой потребности остается важной задачей.

Кроме того, Палиса отчитался о коммуникации с определенными международными партнерами по поставкам в Украину средств противовоздушной обороны, турелей и другого необходимого оборудования.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые продолжают поддерживать Украину.

Развитие антибаллистической программы и кадровые решения

Отдельное внимание во время обсуждения было уделено приоритетам работы над украинской антибаллистической программой Freyja и соответствующим договоренностям с европейскими производителями.

— Двигаемся по программе. И создание действительно эффективной антибаллистической системы приближаем, — подчеркнул президент.

Также Зеленский и Палиса обсудили отдельные кадровые вопросы в военной сфере. Президент анонсировал, что соответствующие назначения будут проведены совместно с министром обороны Украины Евгением Хмаром и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : Офіс президента

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