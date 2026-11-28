Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо ситуації на фронті, нагальних потреб військових, постачання засобів ППО та розвитку антибалістичної програми Freyja (Фрея). Також вони обговорили майбутні кадрові призначення у військовій сфері.

Про підсумки наради та ключові напрями роботи повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський про потреби фронту, пікапи та постачання ППО

Першим питанням доповіді Паліси стала поточна ситуація на передовій та безпосередньо у військах, а також наявні запити підрозділів.

Зараз дивляться

За словами президента, Україна вже готує продовження програми закупівель пікапів на наступний рік. Наразі визначаються необхідні обсяги та джерела фінансування, оскільки закриття цієї потреби залишається важливим завданням.

Крім того, Паліса прозвітував про комунікацію з визначеними міжнародними партнерами щодо постачання в Україну засобів протиповітряної оборони, турелей та іншого необхідного обладнання.

Зеленський подякував усім партнерам, які продовжують підтримувати Україну.

Розвиток антибалістичної програми та кадрові рішення

Окрему увагу під час обговорення приділили пріоритетам роботи над українською антибалістичною програмою Freyja та відповідним домовленостям із європейськими виробниками.

— Рухаємось за програмою. І створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо, — наголосив президент.

Також Зеленський і Паліса обговорили окремі кадрові питання у військовій сфері. Президент анонсував, що відповідні призначення будуть проведені спільно з міністром оборони України Євгенієм Хмаром та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : Офіс президента

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