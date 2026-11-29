Россия 109 раз атаковала украинские мосты еще до операции Сил обороны против Керченского моста. Поэтому заявления Кремля о якобы мести за действия Украины не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, объяснив, почему российские атаки являются частью системной кампании террора и чем они отличаются от ударов Сил обороны.

Почему удары РФ по мостам не являются местью

Российские войска атакуют украинские мосты с начала полномасштабного вторжения.

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В частности, с 1 октября 2026 года, еще за полтора месяца до операции против Керченского моста, оккупанты 12 раз атаковали мосты через Днепр в Киеве.

В ночь на 20 ноября российская атака повредила еще три столичных моста – Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.

В Минобороны подчеркивают, что РФ систематически готовится к ударам. При этом целями врага остаются гражданская инфраструктура и промышленные предприятия.

С помощью заявлений о мести Кремль пытается оправдать свою агрессию и заставить Украину и ее партнеров опасаться последствий ударов по военным объектам РФ.

Почему Керченский мост является законной военной целью

Россия использует Керченский мост для обеспечения своих оккупационных войск техникой, вооружением и боеприпасами.

– Керченский мост Россия системно использует как логистическую артерию, которой перекидывает во временно оккупированный Крым бронетехнику, артиллерию и боеприпасы. Это подтверждают многочисленные видеозаписи и открытые источники, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Керченский мост является ключевой артерией снабжения российских войск в Крыму и на левобережье Херсона. Сухопутный коридор через оккупированные территории находится под огневым контролем Сил обороны Украины.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, равноценной альтернативы мосту у россиян нет, а его уничтожение грозит изоляцией значительной группировки оккупантов.

Кроме того, мост незаконно построен на временно оккупированной территории Украины. Его строительство осудили ООН, ЕС, НАТО и другие международные институты.

В Минобороны объяснили, что в соответствии с международным гуманитарным правом объекты, используемые для военных нужд, нейтрализация которых дает военное преимущество, могут быть законными целями.

Право Украины на самооборону также закреплено статьей 51 Устава ООН.

В ведомстве подчеркнули, что российские атаки не зависят от осторожности Украины. Противодействовать им можно благодаря усилению ПВО и поражению военного потенциала противника.

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