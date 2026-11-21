Россия совершила 109 атак ракетами и дронами на украинские мосты до ответной операции по мосту через Керченский пролив. Ответ Сил обороны Украины является абсолютно справедливым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Весом Стритингом.

Зеленский об атаках на мост через Керченский пролив

По словам президента, речь идет именно о 109 российских атаках с применением ракет и беспилотников по украинским мостам, а не о количестве выпущенных ракет. По мнению Зеленского, это делает украинский ответ справедливым.

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— Хочу напомнить об атаке на Крымский мост. Путин атаковал украинские мосты 109 раз. Не одна, не две — было 109 атак с применением ракет и дронов. Речь идет не о количестве ракет, а именно о количестве атак. Это важно. Именно поэтому наш ответ абсолютно справедлив, — отметил Зеленский.

Он также отметил многочисленные доказательства того, что Россия применяла мост через Керченский пролив для военных целей, в частности, для опрокидывания военной техники.

— Все уже миллион раз видели доказательства. Если у него (Путин, — Ред.) доступ к интернету, то может сам посмотреть: танки, бронированная техника, артиллерия — все это факты. У нас есть все доказательства, мы можем увидеть и понять, что происходит, – сказал он.

В ночь на 19 ноября береговые ракетные комплексы Военно-морских сил ВСУ нанесли удар ракетами Нептун по мосту через Керченский пролив. В районе Керчи прозвучала серия взрывов, после которых оккупанты временно перекрыли движение транспорта по переправе.

Тогда Зеленский заявил, что атака на мост через Крымский пролив является ответом на систематические атаки России против украинской инфраструктуры.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение цели и повреждение железнодорожного полотна. По сообщениям российской стороны, было приостановлено движение поездов по железнодорожной части моста.

В Генштабе также опубликовали сообщения с поздравлением в адрес моста Васко да Гама в Лиссабоне, назвав его самым длинным в Европе после повреждения моста через Керченский пролив.

Источник : Укрінформ

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