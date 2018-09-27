Международный аэропорт Одесса (ODS) представил ребрендинг, разработкой которого занималась креативная компания Fedoriv (Киев).

Обновленный визуальный стиль приурочен к открытию нового международного терминала.

– Проблема 90% аэропортов мира – безликость. Мы хотели, чтобы аэропорт Одессы стал уникальным и передавал дух города – морского, яркого, космополитичного и дружелюбного, — цитирует пресс-служба аэропорта Андрея Федорива, основателя компании Fedoriv.

Новый бренд аэропорта содержит отсылки к образу города.

– Основой коммуникации стал образ мамы — гостеприимной и родной, как сама Одесса. Это город, который объединяет сотни культур и радушно открывает мир для каждого — поэтому гостей встречает слоган Мир вам!, написанный на разных языках и ставший центром графического паттерна, – объясняет пресс-служба аэропорта.

Директор аэропорта Павел Прусак отметил, что новый бренд аэропорта в полной мере отражает готовность идти в ногу со временем, совершенствоваться и соответствовать высоким ожиданиям клиентов.

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Новый международный терминал аэропорта Одесса сможет обслуживать 1 тыс. пассажиров в час или около 3 млн пассажиров в год. Его площадь составит более 30 тыс. кв. м, что соответствует пяти футбольным полям. Здесь будет четыре телескопических трапа и 1300 парковочных мест. В планах аэропорта – сотрудничество с 23 авиакомпаниями, которые будут выполнять прямые рейсы из Одессы по 30 направлениям.

Международный аэропорт Одесса входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. Его пассажиропоток превышает 1 млн. пассажиров в год. Аэропорт способен принимать воздушные суда кода 4D и ниже, а также вертолёты всех типов.

Напомним, что Киев и Одесская возглавили рейтинг лучших регионов Украины для жизни и бизнеса.