Міжнародний аеропорт Одеса (ODS) представив ребрендинг, розробкою якого займалася креативна компанія Fedoriv (Київ).

Оновлений візуальний стиль приурочений до відкриття нового міжнародного терміналу.

– Проблема 90% аеропортів світу – безликість. Ми хотіли, щоб аеропорт Одеси став унікальним і передавав дух міста – морського, яскравого, космополітичного і доброзичливого, – цитує прес-служба аеропорту Андрія Федоріва, засновника компанії Fedoriv.

Новий бренд аеропорту містить відсилання до образу міста.

– Основою комунікації став образ мами – гостинної та рідної, як сама Одеса. Це місто, яке об’єднує сотні культур і радо відкриває світ для кожного – тому гостей зустрічає лозунг Мир вам!, написаний на різних мовах і стає центром графічного патерну, – пояснює прес-служба аеропорту.

Директор аеропорту Павло Прусак зазначив, що новий бренд аеропорту в повній мірі відображає готовність йти в ногу з часом, вдосконалюватися і відповідати високим очікуванням клієнтів.

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Новий міжнародний термінал аеропорту Одеса зможе обслуговувати 1 тис. пасажирів на годину або близько 3 млн пасажирів на рік. Його площа складе більше 30 тис. кв. м, що дорівнює п’яти футбольним полям. Тут буде чотири телескопічних трапа і 1300 паркувальних місць. У планах аеропорту – співпраця з 23 авіакомпаніями, які будуть виконувати прямі рейси з Одеси по 30 напрямках.

Міжнародний аеропорт Одеса входить в трійку найбільших аеропортів України. Його пасажиропотік перевищує 1 млн. пасажирів на рік. Аеропорт здатний приймати повітряні судна коду 4D і нижче, а також вертольоти всіх типів.

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