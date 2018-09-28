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Полигон в Подгорцах начали готовить к закрытию

Реконструкция полигона ТБО №5 в селе Подгорцы – начата.

Об этом сообщает пресс-служба Киевспецтранса на страничке компании в Facebook.

28 сентября на полигоне ВПТ №5 в селе Подгорцы Киевской области Обуховского района компания ЗАО Киевспецтранс представила прессе, местным жителям и всем желающим проект реконструкции полигона.

В частности, до конца текущего года планируется закончить работы по укрытию инертным грунтом склонов полигона со стороны села Подгорцы до 1 декабря 2018 и со стороны села Креничи до 31 декабря 2018.

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Согласно договору, который подписали ЗАО Киевспецтранс и ООО Строительная компания Адамант, общая стоимость работ по реконструкции полигона составит более 326 млн. грн. – деньги выделяются из бюджета Киева.

Срок выполнения работ – 28 месяцев. Строительная компания Адамант, которая выиграла тендер на реконструкцию полигона, специализируется на строительстве искусственных и гидротехнических сооружений, а также объектов промышленного и гражданского строительства.

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Напомним, 27 сентября Киевсовет принял решение о дополнительных мерах, направленных на решение проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией полигона ТБО №5 в Подгорцах и его закрытие соответствии с этим решением.

Полное закрытие полигона планируется после выполнения работ по рекультивации запланированных на 2019-2021 год. За это время планируется строительство нового мусороперерабатывающего завода в Киеве.

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