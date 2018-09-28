Реконструкцію полігону ТПВ №5 у селі Підгірці – розпочато.

Про це повідомляє прес-служба Київспецтрансу на сторінці компанії в Facebook.

28 вересня на полігоні ТВП №5 у селі Підгірці Київської області Обухівського району компанія ЗАТ Київспецтранс представила пресі, місцевим жителям і всім бажаючим проект реконструкції полігону.

Зокрема, до кінця поточного року планується закінчити роботи по укриттю інертним грунтом схилів полігону з боку села Підгірці до 1 грудня 2018 і з боку села Креничі до 31 грудня 2018.

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Згідно з угодою, яку підписали ЗАТ Київспецтранс і ТОВ Будівельна компанія Адамант, загальна вартість робіт з реконструкції полігону складе більше 326 млн. грн. – гроші виділяються з бюджету Києва.

Термін виконання робіт – 28 місяців. Будівельна компанія Адамант, яка виграла тендер на реконструкцію полігону, спеціалізується на будівництві штучних і гідротехнічних споруд, а також об’єктів промислового і цивільного будівництва.

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Нагадаємо, 27 вересня Київрада прийняла рішення про додаткові заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань, пов’язаних з експлуатацією полігону ТПВ №5 у Підгірцях і його закриття Відповідно до цього рішення.

Повне закриття полігону планується після виконання робіт по рекультивації запланованих на 2019-2021 рік. За цей час планується будівництво нового сміттєпереробного заводу в Києві.