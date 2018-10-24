PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Киевавтодор показал карту отремонтированных дорог в столице/

Киевавтодор показал карту отремонтированных дорог в столице

Коммунальная корпорация Киевавтодор опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 до 2018 года.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

В коммунальной корпорации отмечают, что в 2013 году в городе отремонтировали всего 9 км дорог, в 2014-2015 годах эта цифра достигла уже 165 км, в 2016 – 200 км, а в 2017 – 301,5 км автодорог и проездов.

В Киевавтодоре также отметили: там, где дороги ремонтируют не капитально, переходят от ямочного ремонта до среднего – когда на все полотно дороги устраивают новый асфальт сплошным покрытием. Так, в 2016 году средний ремонт совершили на 44-х объектах, в 2017 – на 93-х, в этом году – на 42-х.

Читайте: В киевских маршрутках подорожает проезд: когда и на сколько

Напомним, что все объекты капитального ремонта имеют гарантию 5 лет. Однако обновленная дорога после такого ремонта обычно служит 8-10 лет.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отчаяние и ямы по колено: почему дороги Прикарпатья десятилетиями ждут ремонт
Киевавтодор за год устранил проблему лишь 6% опасных переходов – исследование
Губернатор Одесской области предлагает изменить подходы к ремонту дорог
В Николаеве возмущенные люди перекрыли движение
У Києві утворилася 4-метрова прірва
Возле Шулявского путепровода в Киеве образовалась 4-метровая пропасть
Ямы в высоту машины. На Николаевщине люди перекрыли дороги
Разметка на дороге на треть уже: плюсы и минусы нововведения
Потоп в Киеве: на Антоновича провалился асфальт
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка