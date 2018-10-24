Коммунальная корпорация Киевавтодор опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 до 2018 года.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

В коммунальной корпорации отмечают, что в 2013 году в городе отремонтировали всего 9 км дорог, в 2014-2015 годах эта цифра достигла уже 165 км, в 2016 – 200 км, а в 2017 – 301,5 км автодорог и проездов.

В Киевавтодоре также отметили: там, где дороги ремонтируют не капитально, переходят от ямочного ремонта до среднего – когда на все полотно дороги устраивают новый асфальт сплошным покрытием. Так, в 2016 году средний ремонт совершили на 44-х объектах, в 2017 – на 93-х, в этом году – на 42-х.

Читайте: В киевских маршрутках подорожает проезд: когда и на сколько

Напомним, что все объекты капитального ремонта имеют гарантию 5 лет. Однако обновленная дорога после такого ремонта обычно служит 8-10 лет.