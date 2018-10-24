Комунальна корпорація Київавтодор опублікувала відео, на якому показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018 року.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

У комунальній корпорації зауважують, що у 2013 році у місті відремонтували всього 9 км доріг, у 2014–2015 роках ця цифра досягла вже 165 км, у 2016 – 200 км, а у 2017 – 301,5 км автошляхів і проїздів.

У Київавтодорі також зазначили: там, де дороги ремонтують не капітально, переходять від ямкового ремонту до середнього – коли на все полотно дороги влаштовують новий асфальт суцільним покриттям. Так, у 2016 році середній ремонт здійснили на 44-х об’єктах, у 2017 – на 93-х, цього року – на 42-х.

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Нагадаємо, що всі об’єкти капітального ремонту мають гарантію 5 років. Проте оновлена дорога після такого ремонту зазвичай служить 8–10 років.