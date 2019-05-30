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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У 2018 році шахти ДТЕК Добропіллявугілля наростили видобуток на 1,3 млн т

За минулий рік вугільні підприємства ДТЕК Добропіллявугілля наростили видобуток вугілля на 1,3 млн тонн у порівнянні з попереднім роком.

Шахта

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Добропіллявугілля Юрій Чередниченко.

– Вугілля – основний енергетичний ресурс нашої країни. Тому нарощування видобутку – важлива умова зміцнення енергетичної незалежності України. Для цього ми інвестуємо в наші шахти, запускаємо нові лави та закуповуємо нове обладнання.

У минулому році ми направили в шахти Добропілля понад 700 млн грн, цього року – вже понад 400 млн грн. І це дає результат. За 2018 рік шахти ДТЕК Добропіллявугілля добули 4,1 млн тонн – це плюс 1,3 млн тонн у порівнянні з попереднім роком.

У поточному 2019-му ми продовжуємо утримувати високий темп і збільшувати видобуток. За перші чотири місяці року ми добули і відвантажили теплоелектростанціям 1,3 млн тонн вугілля, поліпшивши торішній результат на 93,5 тис. тонн, – зазначив Чередниченко.

Генеральний директор ДТЕК Добропіллявугілля наголошує на важливості видобутку українського вугілля для зниження залежності від іноземного палива.

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– Наше вугілля використовується на українських теплоелектростанціях, і це дуже важливо для всієї країни. Інвестиції у виробництво і придбання нової техніки для шахт допомагає нам знижувати залежність теплової генерації країни від імпортного вугілля. Щоб Україна і українці були з теплом і світлом, – зазначив Чередниченко.

Нагадаємо, вуглевидобувні підприємства України в 2018 році скоротили видобуток рядового вугілля на 4,7% (1 млн 629,8 тис. тонн) у порівнянні з 2017 роком – до 33 млн 286,4 тис. тонн.

Як раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський призначив на п’ятницю засідання РНБО через проблеми у вугільній галузі.

Джерело: Комментарии

Фото: Dreamstime

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