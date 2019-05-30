За минулий рік вугільні підприємства ДТЕК Добропіллявугілля наростили видобуток вугілля на 1,3 млн тонн у порівнянні з попереднім роком.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Добропіллявугілля Юрій Чередниченко.

– Вугілля – основний енергетичний ресурс нашої країни. Тому нарощування видобутку – важлива умова зміцнення енергетичної незалежності України. Для цього ми інвестуємо в наші шахти, запускаємо нові лави та закуповуємо нове обладнання.

У минулому році ми направили в шахти Добропілля понад 700 млн грн, цього року – вже понад 400 млн грн. І це дає результат. За 2018 рік шахти ДТЕК Добропіллявугілля добули 4,1 млн тонн – це плюс 1,3 млн тонн у порівнянні з попереднім роком.

У поточному 2019-му ми продовжуємо утримувати високий темп і збільшувати видобуток. За перші чотири місяці року ми добули і відвантажили теплоелектростанціям 1,3 млн тонн вугілля, поліпшивши торішній результат на 93,5 тис. тонн, – зазначив Чередниченко.