Нацбанк Украины установил на 13 декабря курс гривны на уровне 23,56 грн/$, что является четырехлетним максимумом.
Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря – 23,56 грн/$, что является максимальным значением с января 2016 года, то есть почти за четыре года.
Таким образом по сравнению с курсом на 12 декабря – 23,60 грн/$ – гривна укрепилась на четыре копейки.
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Официальный курс гривны к евро на 13 декабря установлен на уровне 26,24 грн/евро.
К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.
А к концу следующего года он может ослабнуть до 26 грн/долл.
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