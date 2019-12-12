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Курс гривны обновил четырехлетний максимум

Нацбанк Украины установил на 13 декабря курс гривны на уровне 23,56 грн/$, что является четырехлетним максимумом.

Гривна и доллар

Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря – 23,56 грн/$, что является максимальным значением с января 2016 года, то есть почти за четыре года.

Таким образом по сравнению с курсом на 12 декабря – 23,60 грн/$ – гривна укрепилась на четыре копейки.

Читайте: Курс доллара на 2020 год – прогноз Кабмина

Официальный курс гривны к евро на 13 декабря установлен на уровне 26,24 грн/евро.

К слову, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик считает, что в 2020 году курс доллара будет колебаться в пределах 24-25 грн.

А к концу следующего года он может ослабнуть до 26 грн/долл.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

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