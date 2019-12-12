Нацбанк України встановив на 13 грудня курс гривні на рівні 23,56 грн/$, що є чотирирічним максимумом.
Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня – 23,56 грн/$, що є максимальним значенням з січня 2016 року, тобто майже за чотири роки.
Таким чином у порівнянні з курсом на 12 грудня – 23,60 грн/$ – гривня зміцнилася на чотири копійки.
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Офіційний курс гривні до євро на 13 грудня встановлено на рівні 26,24 грн/євро.
До слова, старший аналітик Райффайзен Банку Аваль Михайло Ребрик вважає, що у 2020 році курс долара коливатиметься у межах 24-25 грн.
А до кінця наступного року він може ослабнути до 26 грн/дол.
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