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Факты / Украина / Бизнес и финансы

АЗС снизят цены на бензин — АМКУ

Представители сетей АЗС дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о возможности дальнейшего снижения цен на бензин, сообщает Антимонопольный комитет по результатам встречи.

Основанием для снижения цен на топливо в АМКУ считают падение цен на нефть и оптовых цен на топливо.

По данным Комитета, с декабря 2019 года сети АЗС снизили цены на бензин уже на 13%.

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— Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты Комитета — условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть, — говорится в сообщении.

Напомним, впервые рекордно низкие цены на нефть зафиксировали две недели назад — цена Brent впервые с 2003 года опустилась ниже $26. Позже стоимость майских фьючерсов снизилась уже до $24,72, цена упала более чем на 9%.

Источник: АМКУ

Фото: Dreamstime

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