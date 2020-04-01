АЗС знизять ціни на бензин – АМКУ

Представники мереж АЗС дали ґрунтовні пояснення щодо поточної ситуації із ціноутворенням і більшість з них погодилися із висновками АМКУ щодо можливості подальшого зниження цін на бензин, повідомляє Антимонопольний комітет за результати зустрічі.

Підставою для зниження цін на пальне в АМКУ вважають падіння цін на нафту та оптових цін на пальне.

За даними Комітету, з грудня 2019 року мережі АЗС знизили ціни на бензин вже на 13%.

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– Зустріч із керівниками мереж АЗС підтвердили розрахунки Комітету – умови для подальшого зниження цін на бензини та дизпаливо справді є, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вперше рекордно низькі ціни на нафту зафіксували два тижні тому – ціна Brent вперше з 2003 року опустилася нижче $26. Пізніше вартість травневих ф’ючерсів знизилася вже до $24,72, ціна впала більше ніж на 9%.

Джерело: АМКУ