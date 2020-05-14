За январь-апрель 2020 года киевляне подали 9 192 декларации об имущественном состоянии и доходах и задекларировали общий доход в сумме почти 11 млрд грн.

— Доходы в более чем 1 млн грн задекларировали 1 255 граждан, которыми определены к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора, — сообщает управление Государственной налоговой службы в Киеве.

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Налоговики также напомнили, что срок подачи годовой декларации о доходах гражданами и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, продлен до 1 июля, а налоговые обязательства должны быть уплачены до 1 октября.

Детальніше про те, як заповнити та надіслати декларацію про доходи, можна прочитати в нашому матеріалі.