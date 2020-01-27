З 1 січня 2020 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році. Граничний термін подання декларацій – 30 квітня.

Автоматично заповнити частину декларації про доходи можна за допомогою сервісу від Державної податкової служби України в Електронному кабінеті платника (е-кабінеті).

Натискаємо Вхід та обираємо Акредитований центр сертифікації ключів, в якому ви отримували особистий ключ електронного цифрового підпису. Далі обираємо ключ з електронного носія та вводимо пароль захисту. Після авторизації натискаємо Увійти.

Зайшовши до свого кабінету, спочатку потрібно зробити запит про відомості щодо доходів за минулий рік, зробивши запит до Держреєстру фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна:

обираємо розділ Заяви, запити для отримання інформації;

ставимо звітний період;

обираємо форму F1301802;

зберігаємо і підписуємо.

Опрацювання запиту займе приблизно 20 хвилин, а відповідь відобразиться в папці Вхідні/вихідні документи в е-кабінеті.

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Зверніть увагу, що з 28 серпня 2019 року ДФС офіційно перетворилася на ДПС, проте покрокова відео-інструкція щодо заповнення декларації через онлайн-сервіс дійсна на 2020 рік.

Як заповнити декларацію про доходи

Крок 1. Обираємо розділ Декларація про майновий стан і доходи. Щоб вона була заповнена на підставі даних ДПС, позначте відповідний пункт, а потім – Створити.

Крок 2. Ваша податкова декларація буде автоматично частково заповнена, а відсутні дані потрібно внести власноруч. Зокрема, необхідно прописати дані про заробіток, отриманий від фізичних осіб, а також доходи з-за кордону, бо у реєстрі вони не відображаються.

До речі, у ручному режимі можна відкорегувати будь-яку інформацію, наприклад, про доходи від надання майна в оренду. Тут вказується не лише прибуток, а й податок на доходи фізосіб та військовий збір.

Крок 3. Далі ваші податкові зобов’язання будуть автоматично відображені у Розділі 6 (податки на доходи фізосіб та військовий збір). Це суми, які підлягають сплаті до держбюджету.

Крок 4. Треба також перевірити декларацію через відповідну кнопку, потім зберегти, знайти її у збережених документах та натиснути на кнопку Підписати. Для цього знову обираємо Акредитований центр сертифікації, особистий ключ та пароль захисту.

Крок 5. Вибрати підписану декларацію та відправити до органу ДПС, натиснувши на відповідну кнопку.

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