За січень-квітень 2020 року кияни подали 9 192 декларації про майновий стан і доходи та задекларували загальний дохід у сумі майже 11 млрд грн.

– Доходи в понад 1 млн грн задекларували 1 255 громадян, якими визначено до сплати в бюджет близько 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 26,5 млн грн військового збору, – повідомляє управління Державної податкової служби у місті Києві.

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Податківці також нагадали, що термін подання річної декларації про доходи громадянами та фізособами, які провадять незалежну професійну діяльність, подовжено до 1 липня, а податкові зобов’язання мають бути сплачені до 1 жовтня.

Детальніше про те, як заповнити та надіслати декларацію про доходи, можна прочитати в нашому матеріалі.