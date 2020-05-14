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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У Києві порахували мільйонерів

За січень-квітень 2020 року кияни подали 9 192 декларації про майновий стан і доходи та задекларували загальний дохід у сумі майже 11 млрд грн.

Доходи в понад 1 млн грн задекларували 1 255 громадян, якими визначено до сплати в бюджет близько 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 26,5 млн грн військового збору, – повідомляє управління Державної податкової служби у місті Києві.

Читайте: Як зазначати суму отриманих доходів у декларації – пояснення НАЗК

Податківці також нагадали, що термін подання річної декларації про доходи громадянами та фізособами, які провадять незалежну професійну діяльність, подовжено до 1 липня, а податкові зобов’язання мають бути сплачені до 1 жовтня.

Детальніше про те, як заповнити та надіслати декларацію про доходи, можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: ДФС

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