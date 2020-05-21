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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На Ровенской АЭС отключен и выведен в резерв энергоблок №3

Энергоблок №3 Ровенской АЭС в ​​13.15 отключен от электросети и переведен в резерв до 4 августа 2020 года.

В Энергоатоме объяснили, что это предусмотрено новым прогнозным энергобалансом производства и потребления электроэнергии.

Речь идет о скандальном решении руководства Минэнерго о снижении мощностей энергоблоков государственных атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии на ТЭС, принадлежащих одному олигарху.

Действия чиновников привели к значительному росту тарифов на электричество, поскольку себестоимость ее производства на ТЭС выше, чем на АЭС.

Этот документ уже стал основанием для открытия уголовного производства Государственным бюро расследований.

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Сейчас в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.

Напомним, 18 мая на Ровенской АЭС был отключен энергоблок №1 — из-за срабатывания автоматической защиты в результате отключения главных циркуляционных насосов. А 12 мая отключали четвертый блок.

Источник: Енергоатом

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