По состоянию на воскресенье, 10 мая мощность генерации украинских атомных электростанций упала до 7,41 тыс МВт, что составляет 53% от общей мощности АЭС.

Об этом сообщили в ГП Укрэнерго.

Проценты сравнивали со второй субботой и воскресеньем мая пяти предыдущих лет.

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Самые низкие показатели за 5 лет: украинские АЭС сократили выработку энергии / 2 фотографии

— В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления. О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботы мая в последние годы, — отмечается в издании Наші Гроші.

По состоянию на понедельник, 11 мая мощность генераций АЭС составляет 7,25 тыс МВт.

Эксперты прогнозировали падение мощностей АЭС из-за общего снижения елекстроспоживання в Украине, что в свою очередь связано с сокращением производства и пандемией коронавируса.

Напомним, на днях и.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала, почему закрытие блоков АЭС на ремонт является вынужденной мерой и кто от этого может пострадать.

Источник: Наші Гроші