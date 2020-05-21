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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На Рівненській АЕС відключено та виведено в резерв енергоблок №3

Енергоблок №3 Рівненської АЕС о 13.15 відключено від електромережі та переведено у резерв до 4 серпня 2020 року.

В Енергоатомі пояснили, що це передбачено новим прогнозним енергобалансом виробництва та споживання електроенергії.

Йдеться про скандальне рішення керівництва Міненерго про зниження потужностей енергоблоків державних атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії на ТЕС, що належать одному олігарху.

Дії чиновників призвели до значного зростання тарифів на електрику, адже собівартість її виробницва на ТЕС вища, ніж на АЕС.

Цей документ вже став підставою для відкриття кримінального провадження Державним бюро розслідувань.

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Нині у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків чотирьох АЕС України.

Нагадаємо, 18 травня на Рівненській АЕС було відключено енергоблок №1 – через спрацювання автоматичного захисту внаслідок відімкнення головних циркуляційних насосів. А 12 травня відключали четвертий блок.

Джерело: Енергоатом

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