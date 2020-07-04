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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Сформирован шорт-лист кандидатов на главу НБУ — Шмыгаль

Достойная кандидатура на должность главы Нацбанка Украины будет выбрана в ближайшие дни, шорт-лист уже сформирован, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

По его словам, к претендентам два требования — высокий профессионализм и кристальная репутация.

Глава правительства отметил, что президент Владимир Зеленский с 1 июля проводит консультации, и ближайшие дни будет выбран самый достойный кандидат.

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— Руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения. Есть шорт-лист кандидатов, которые удовлетворяют наших международных партнеров, — уточнил Шмыгаль.

Увольнение Смолия

Верховная Рада 3 июля проголосовала за увольнение главы Национального банка Украины Якова Смолия. За — 286 нардепов.

Смолий написал заявление об отставке 1 июля. Свое решение объяснил тем, что на него оказывается политическое давление.

Екатерина Рожкова, которая с июня 2018 года была первым заместителем главы Нацбанка, будет временно исполнять обязанности главы НБУ.

Фото: Dreamstime

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