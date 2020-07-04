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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Сформовано шорт-лист кандидатів на главу НБУ – Шмигаль

Гідну кандидатуру на посаду глави Нацбанку України оберуть у найближчі дні, шорт-лист вже сформовано, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, до претендентів дві вимоги – високий професіоналізм і кришталева репутація.

Глава уряду зазначив, що президент Володимир Зеленський з 1 липня проводить консультації, і найближчими днями обере найдостойнішого кандидата.

Читайте: Офіс президента обговорив кандидатів на посаду глави НБУ

– Керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції. Є шорт-лист кандидатів, які задовольняють наших міжнародних партнерів, – уточнив Шмигаль.

Звільнення Смолія

Верховна Рада 3 липня прогосувала за звільнення глави Національного банку України Якова Смолія. За – 286 нардепів.

Смолій писав заяву про відставку 1 липня. Своє рішення пояснив тим, що на нього чиниться політичний тиск.

Катерина Рожкова, яка з червня 2018 року була першим заступником голови Нацбанку, тимчасово виконуватиме обов’язки голови НБУ.

Фото: Dreamstime

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