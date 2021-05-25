Украине нужен новый закон об обороте земель — Гройсман

Украине необходим новый закон об обороте земли в стране.
Об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV сообщил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (2016-2019 гг.)
— Нам нужен новый качественный профессиональный закон об обороте земли. В интересах украинцев, и интересах фермеров, — отметил Владимир Гройсман.
По его словам, закон, который был принят украинским парламентом, уничтожает украинское фермерство.
— Этот закон позволяет иностранцам покупать землю, около 10 тыс. га в одни руки. Его нужно остановить в любой законный способ, — добавил он.
Рынок земли в Украине
1 июля 2021 года в Украине открывается рынок земли сельскохозяйственного назначения.
Это означает, что ее владельцы смогут свободно ею распоряжаться, продавать, сдавать в аренду.
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Источник: Свобода слова
Фото: Volodymyr Groysman