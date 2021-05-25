Україні потрібен новий закон про обіг земель – Гройсман

Україні необхідний новий закон про обіг земель у країні.

Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV повідомив колишній премєр-міністр України Володимир Гройсман (2016-2019 рр.)

– Нам потрібен новий якісний професійний закон про обіг земель. В інтересах українців, і інтересах фермерів, – зазначив Володимир Гройсман.

За його словами, закон, який був ухвалений українським парламентом, нищить українське фермерство.

– Цей закон дозволяє іноземцям купувати землю, біля 10 тис. га в одні руки. Його треба зупинити у будь-який законний спосіб, – додав він.

Ринок землі в Україні

1 липня 2021 року в Україні відкривається ринок землі сільськогосподарського призначення.

Це означає, що її власники зможуть вільно нею розпоряджатися, продавати, здавати в оренду.

Детальніше про ринок землі в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

Фото: Volodymyr Groysman