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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Оформление на мертвых душ: кого затронут санкции за бесплатную приватизацию земли

Лещенко Роман

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко рассказал, кого коснутся санкции за массовую бесплатную приватизацию земли.

Об этом он сообщил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Речь идет не о простых гражданах Украины, которые воспользовались правом бесплатной приватизации. Речь идет о людях, которые, злоупотребляя властью и служебным положением, воспользовались им десятки раз. Это когда должностные лица и члены их семей, махинаторы консолидировали в своих руках тысячи гектаров земли, — отметил Роман Лещенко.

По его словам, также это касается случаев, когда земля оформлялась на мертвых душ.

— Когда мы видим, что вокруг большого города сконцентрированы 2-3 тыс. га земли. На одну доверенность оформлен человек, проверяем этого человека, а он давно умер. То есть на мертвую душу оформляли землю, — добавил он.

Для таких махинаторов предусмотрено наказание — замораживание активов и процессуальные меры через суды.

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Потери земли в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях, понесенных государством, пока действовал мораторий на землю.

Глава государства отметил, что у страны фактически украли землю, площадь которой равна почти двум полуостровам Крым.

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Источник: Свобода слова

Фото: Роман Лещенко

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