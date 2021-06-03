Верховная Рада приняла закон №4184 о так называемом налоге на Google. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

Документ предусматривает, что отныне международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги, в частности НДС. Но нормы закона не будут касаться простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов.

Кроме того, документ устанавливает особенности регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика, определяет базу, сроки уплаты налога, представление налоговой отчетности, обжалование решений контролирующих органов.

Также он предусматривает уплату налогового обязательства нерезидентом в валюте и упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС-нерезидента, которая может происходить удаленно.

В то же время нерезидентов документ освобождает от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Как закон поможет экономике

Благодаря закону о налоге на Google государственная казна может получать 3 млрд. грн ежегодно от технологических гигантов Facebook, Apple, Microsoft или Netflix.

Поскольку он обязывает международные компании платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине. Сейчас такой упрощенный порядок уплаты НДС существует в той или иной форме в более 80 странах мира.