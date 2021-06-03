Верховна Рада ухвалила закон №4184 про так званий податок на Google. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати.

Документ передбачає, що відтепер міжнародні компанії, які діють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі, платитимуть податки, зокрема ПДВ. Але норми закону не стосуватимуться простого користувача соцмереж і пошукових сервісів.

Крім того, документ встановлює особливості реєстрації нерезидента як платника податку, визначає базу оподаткування, терміни сплати податку, подання податкової звітності, оскарження рішень контролюючих органів.

Також він передбачає сплату податкового зобов’язання нерезидентом у валюті і спрощену процедуру реєстрації платника ПДВ- нерезидента, яка може відбуватися віддалено.

Водночас нерезидентів документ звільняє від обов’язку реєструвати податкові накладні.

Як закон допоможе економіці

Завдяки закону про податок на Google державна скарбниця може отримувати 3 млрд. грн щороку від технологічних гігантів Facebook, Apple, Microsoft чи Netflix.

Оскільки він зобов’язує міжнародні компанії сплачувати ПДВ за надання електронних послуг в Україні. Нині такий спрощений порядок сплати ПДВ існує у тій або іншій формі у понад 80-ти країнах світу.