Что такое налог на гугл и как он поможет украинской экономике

Государственная казна может получать 3 млрд. грн ежегодно от технологических гигантов Facebook, Apple, Microsoft или Netflix. Для этого депутаты во втором чтении принять так называемый “налог на гугл”.

Это законопроект, который обязывает международные компании платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине.

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев убежден — так называемый “налог на гугл” уже давно необходим нашей стране.

Сейчас сложилась неприемлемая ситуация: мощные иностранные компании, которые зарабатывают большие деньги в Украине, вообще не платят налогов в наш бюджет. Тогда как украинские интернет-компании исправно платят.

Сейчас такой упрощенный порядок уплаты НДС существует в той или иной форме в более 80 странах мира. Чтобы он заработал и в Украине, кроме принятия закона парламентом, правительство и налоговая должны обеспечить четкие и прозрачные правила игры и создать электронный кабинет, чтобы международные компании могли легко оплатить налог в украинский бюджет.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении в Верховной Раде возможно на этой неделе. В профильном комитете ожидают позитивное голосование.

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