Все больше предприятий теплоснабжения становятся клиентами ГК Нафтогаз Трейдинг

По состоянию на 2 июня 106 предприятий теплокоммунэнерго обратились в ГК Нафтогаз Трейдинг для заключения договоров поставки газа, из них 56 ТКЭ уже стали клиентами компании.

Об этом в эфире Energy Freedom сказал директор по интегрированным коммуникациям НАК Нафтогаз Украины Максим Белявский.

— По состоянию на 2 июня для заключения договоров поставки газа в ГК Нафтогаз Трейдинг обратилось 106 предприятий ТКЭ. Из них 56 предприятий уже зарегистрированы в реестре потребителей Нафтогаз трейдинга. Рынок реагирует на предложения, поэтому опасения излишни, — рассказал Белявский.

Он напомнил, что 1 июня Нафтогаз предложил производителям тепловой и электрической электроэнергии, а также ОСМД новый долгосрочный продукт на рынке газа, рассчитанный на три года.

Контрактная цена 7,42 грн за кубометр действует с 01 июля 2021 года по 31 мая 2022 года и распространяется на объем газа, используемый производителями тепловой и электрической энергии для удовлетворения потребностей бытовых потребителей.

Эта цена уже включает НДС, в то же время она не учитывает тарифа оператора ГТС, который начисляется отдельно.

— Все проблемы рынка газа за один день или неделю невозможно решить. В то же время предприятия теплокоммунэнерго, уже сегодня имеют возможность действовать как в Европе, то есть покупать газ не по спотовой цене, а по долгосрочной рыночной цене и полностью рассчитываться по факту потребления, — отметил Белявский.

Он добавил, что Нафтогаз настроен на конструктивное сотрудничество и диалог со всеми участниками рынка.

Нафтогаз предлагает трехлетние договоры на поставку газа

Компания Нафтогаз подготовила контракты, сроком на три года, для производителей тепловой энергии. В течение 13 месяцев стоимость газа будет составлять 7,42 грн за куб. м.

На следующий период тарифы будут проиндексированы. Однако установленная стоимость будет распространяться только на объем газа, который соответствует нормам потребления ТКЭ. Дополнительные объемы будут продавать по спотовой цене.