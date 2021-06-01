Компания Нафтогаз подготовила контракты, сроком на три года, для производителей тепловой энергии. В течение 13 месяцев стоимость газа будет составлять 7,42 грн за куб. м.

На следующий период тарифы будут проиндексированы. Однако установленная стоимость будет распространяться только на объем газа, который соответствует нормам потребления ТКЭ. Дополнительные объемы будут продавать по спотовой цене.

Соглашения с НАК Нафтогаз уже заключили 34 ТЭК.

Читайте КиевГазЭнерджи обнародовал годовой тариф на газ

Цены на газ для населения

Годовые тарифы на газ для населения в газопоставщиков не изменились. Сейчас цены стартуют от 7,8 до 13,5 грн за куб. м. Однако месячные тарифы на июнь у некоторых компаний выросли, при этом только один поставщик несколько снизил цену.

Какие компании повысили цены на июнь, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: НАК Нафтогаз