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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Уровень теневой экономики Украины возрос до 30% из-за пандемии

інфляція економіка

В 2020 году уровень теневой экономики в Украине составил 30% от официального валового внутреннего продукта (ВВП), что на 3% больше показателя 2019 года.

По данным Министерства экономики, рост теневого сектора произошел из-за последствий пандемии коронавируса.

— Усложнение условий экономической деятельности вследствие введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых во времени, ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики, — сообщили в ведомстве.

Рост уровня теневой экономики зафиксировали в двух из четырех методов, с помощью которых измеряется этот показатель, а именно: метод убыточности предприятий — на 7 п. п. (до 27% от официального ВВП), монетарный метод — на 1 п. п. (до 31% от официального ВВП).

В то же время два метода показали уменьшение теневого сектора экономики, а именно: метод “расходы населения — розничный товарооборот и услуги” — на 3 п. п. (до 22% от официального ВВП), электрический метод — на 2 п. п. (до 23% от официального ВВП).

В министерстве отметили, что больше всего доля теневого сектора выросла в операциях с недвижимым имуществом (на 17 п.п., до 41% от валовой добавленной стоимости в ВЭД), в транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (на 14 п.п., до 48%), а также в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 9 п.п., до 41%).

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Источник: Минэкономразвития

Фото: Depositphotos

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