Экономика Украины в 2021 году вырастет больше, чем ожидалось — прогноз Всемирного банка

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2021 году до 3,8%. По данным прошлого прогноза, украинска экономика могла вырасти на 3%.

Об этом говорится в обзоре Данные, цифровизация и управление Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии.

Положительный прогноз базируется на укреплении внешнего спроса и стабилизации цен на промышленные товары, которые частично компенсируют недавнюю волну пандемии Covid-19.

По данным кредитно-финансового предприятия, восстановление экономики будет умеренным, поскольку существует неопределенность относительно темпов вакцинации украинцев против коронавируса.

Всемирный банк

Ранее Всемирный банк спрогнозировал, что экономика Украины может вырасти на 3% в 2021 году. По данным банка, такое могло случиться только благодаря массовой вакцинации украинцев.

Также Украина сможет получить $90 млн кредитных средств от Всемирного банка за иммунизацию граждан против Covid-19. В случае, если 10 млн украинцев из группы риска получат прививки, компенсация составит $30 млн. На такую помощь государство может рассчитывать благодаря реализации проекта Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине.