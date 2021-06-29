У 2020 році рівень тіньової економіки в Україні склав 30% від офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП), що на 3% більше показника 2019 року.

За даними Міністерства економіки, зростання тіньового сектора сталося через наслідки пандемії коронавірусу.

– Ускладнення умов економічної діяльності внаслідок введення протиепідемічних заходів в Україні та світі викликали природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів (на тлі істотного зростання збитків в економіці через тимчасові, але непрогнозованих в часі, обмежень ділової активності), що і призвело до росту тінізації економіки, – повідомили у відомстві.

Зростання рівня тіньової економіки зафіксували у двох з чотирьох методів, за допомогою яких вимірюється цей показник, а саме: метод збитковості підприємств – на 7 п. п. (до 27% від офіційного ВВП), монетарний метод – на 1 п. п. (до 31% від офіційного ВВП).

Водночас два методи показали зменшення тіньового сектора економіки, а саме: метод “витрати населення – роздрібний товарообіг і послуги” – на 3 п. п. (до 22% від офіційного ВВП), електричний метод – на 2 п. п. (до 23% від офіційного ВВП).

У міністерстві зазначили, що найбільше частка тіньового сектора зросла в операціях з нерухомим майном (на 17 п.п., до 41% від валової доданої вартості в ЗЕД), в транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (на 14 п. п., до 48%), а також у видобувній промисловості та розробці кар’єрів (на 9 п.п., до 41%).