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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Рівень тіньової економіки України сягнув 30% через пандемію

інфляція економіка

У 2020 році рівень тіньової економіки в Україні склав 30% від офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП), що на 3% більше показника 2019 року.

За даними Міністерства економіки, зростання тіньового сектора сталося через наслідки пандемії коронавірусу.

– Ускладнення умов економічної діяльності внаслідок введення протиепідемічних заходів в Україні та світі викликали природне бажання суб’єктів господарювання зменшити ризики втрати лімітованих ресурсів (на тлі істотного зростання збитків в економіці через тимчасові, але непрогнозованих в часі, обмежень ділової активності), що і призвело до росту тінізації економіки, – повідомили у відомстві. 

Зростання рівня тіньової економіки зафіксували у двох з чотирьох методів, за допомогою яких вимірюється цей показник, а саме: метод збитковості підприємств – на 7 п. п. (до 27% від офіційного ВВП), монетарний метод – на 1 п. п. (до 31% від офіційного ВВП).

Водночас два методи показали зменшення тіньового сектора економіки, а саме: метод “витрати населення – роздрібний товарообіг і послуги” – на 3 п. п. (до 22% від офіційного ВВП), електричний метод – на 2 п. п. (до 23% від офіційного ВВП).

У міністерстві зазначили, що найбільше частка тіньового сектора зросла в операціях з нерухомим майном (на 17 п.п., до 41% від валової доданої вартості в ЗЕД), в транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (на 14 п. п., до 48%), а також у видобувній промисловості та розробці кар’єрів (на 9 п.п., до 41%).

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Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Depositphotos

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