ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году

Украинская экономика в 2021 году вырастет с 3% до 3,5%. Соответствующий прогноз обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Согласно данным аналитиков, ожидается, что ВВП Украины вырастет на 3,5% как в 2021 году, так и в 2022-м. В то же время в ЕБРР обратили внимание на то, что основные риски для реализации этого прогноза связаны с медленным темпом реформ в стране и вакцинации.

По словам аналитиков, в первом квартале 2021 года экономика снизилась на 2% в годовом исчислении из-за длительных карантинных ограничений.

Но сейчас уже есть признаки того, что она постепенно возвращается к росту во втором квартале благодаря более высоким ценам на сырьевые товары.

На днях Всемирный банк обнародовал прогноз, в котором отметил, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 3,8%. А в 2022 и 2023 годах стоит ожидать его роста на уровне 3,1%.

Источник: ЕБРР