ЄБРР покращив прогноз зростання економіки України у 2021 році

Українська економіка у 2021 році зросте з 3% до 3,5%. Відповідний прогноз оприлюднив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Згідно з даними аналітиків, очікується, що ВВП України зросте на 3,5% як в 2021 році, так і в 2022-му. Водночас у ЄБРР звернули увагу на те, що основні ризики для реалізації цього прогнозу пов’язані з повільним темпом реформ в країні і вакцинації.

За словами аналітиків, в першому кварталі 2021 року економіка знизилася на 2% в річному розрахунку через тривалі карантинні обмеження.

Але зараз вже є ознаки того, що вона поступово повертається до зростання в другому кварталі завдяки більш високим цінам на сировинні товари.

Днями Світовий банк оприлюднив прогноз, у якому зазначив, що ВВП України у 2021 році зросте на 3,8%. А у 2022 і 2023 роках варто очікувати на його зростання на рівні 3,1%.

Джерело: ЄБРР