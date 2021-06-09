Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 3,8% в 2021

Согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП Украины (валовой внутренний продукт) в 2021 году вырастет на 3,8%. А в 2022 и 2023 годах стоит ожидать роста на уровне 3,1%.

Также в 2021 году прогнозируют рост мировой экономики на 5,6%. Это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет.

В докладе Всемирного банка объясняют, что росту мировой экономики будет способствовать стимулирование расходов в США и более быстрый рост валового внутреннего продукта в Китае. Так, ВВП Штатов увеличится на 6,8%, Индии — на 8,3%, а Китая — на 8,5%.

Но, согласно прогнозам, рост ВВП будет неравномерным. Так, 90% развитых экономик вернутся к допандемическому уровню в следующем году. В то же время среди развивающихся стран, это удастся сделать лишь трети.

Рост ВВП Украины

Офис президента ожидает роста украинской экономики на 5,1% в 2021 году, а в 2023-м — на 4%. В то же время показатели в 2022 году могут составить 2,8%, поскольку на них повлияет эффект пандемии.

Также, по словам советника руководителя Офиса президента Тимофея Милованова, инфляция в 2021 году ожидается на уровне 7,3%, в 2022 и 2023-м — 5,4% и 5% соответственно.

Источник: Всемирный банк