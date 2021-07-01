ICU победила в номинации Лучшая сделка первичного размещения Украины по версии Cbonds

Выпуск облигаций серии А компании Moneyveo, андеррайтером которых выступила группа ICU, признан лучшей сделкой первичного размещения Украины по версии Cbonds Awards CIS – 2021.

Ежегодно читатели международного информационного агентства Cbonds – профессиональные финансисты – выбирают лучших участников рынков капитала СНГ в разных номинациях.

В этот раз ICU стала победителем среди компаний, размещавших облигации на внутреннем рынке Украины.

— Это размещение стало уникальным для украинского рынка корпоративных облигаций с точки зрения глубины и качества раскрытия информации эмитентом. Такой подход вместе с сильными фундаментальными показателями компании наглядно отразился на покупательском интересе – бумаги приобрели страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды, физические и юридические лица, – рассказал Руслан Кильмухаметов, руководитель отдела выпуска ценных долговых бумаг группы ICU.

Объем закрытого дебютного выпуска облигаций Moneyveo составлял 200 млн грн. Номинальная процентная ставка — 20% годовых, выплата купона – ежеквартально, дата начала погашения – 14 февраля 2022 года.

— Выпуск облигаций открывает перед нашими институциональными и частными инвесторами возможность вкладывать в надежные инструменты с высокой доходностью. Это позволяет им диверсифицировать свои инвестиционные портфели и минимизировать риски, – отметила Алена Андронникова, CEO Moneyveo.

Читайте ICU признали лучшим инвестиционным партнером страховых компаний в 2020 году

ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более $500 млн.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

В 2020 году международное издание Global Banking & Finance Review признало ICU Лучшей компанией по управлению активами в Украине, а журнал International Investor – лучшей компанией по управлению активами в регионе Центральной и Восточной Европы.

Группа ICU установила мировой рекорд Гиннеса

23 июня группа ICU установила мировой рекорд Гиннеса в категории Самая массовая интеллектуальная онлайн-игра. Таким креативным способом инвеструппа отметила открытие в Киевской Школе Экономики (далее – KSE) ивент-холла, названного Школой в честь ICU.

Группа является многолетним и одним из самых крупных меценатов KSE. Партнерами ICU в организации рекорда выступили KSE и проект TheGAME.ua.