ICU перемогла в номінації Краща угода первинного розміщення України за версією Cbonds

Випуск облігацій серії А компанії Moneyveo, андеррайтером яких виступила група ICU, визнаний найкращою угодою первинного розміщення України за версією Cbonds Awards CIS – 2021.

Щорічно читачі міжнародного інформаційного агентства Cbonds – професійні фінансисти – вибирають найкращих учасників ринків капіталу СНД у різних номінаціях.

Цього разу ICU стала переможцем серед компаній, які розміщували облігації на внутрішньому ринку України.

– Це розміщення стало унікальним для українського ринку корпоративних облігацій з огляду на глибину та якість розкриття інформації емітентом. Такий підхід разом із сильними фундаментальними показниками компанії наочно позначився на споживчому інтересі – папери придбали страхові компанії, інвестиційні та пенсійні фонди, фізичні та юридичні особи, – розповів Руслан Кільмухаметов, керівник відділу випуску цінних боргових паперів групи ICU.

Обсяг закритого дебютного випуску облігацій Moneyveo складав 200 млн грн. Номінальна відсоткова ставка – 20% річних, виплата купона – щоквартально, дата початку погашення – 14 лютого 2022 року.

– Випуск облігацій відкриває перед нашими інституційними та приватними інвесторами можливість вкладати в надійні інструменти з високою дохідністю. Це дозволяє їм диверсифікувати свої інвестиційні портфелі та мінімізувати ризики, – зазначила Альона Андроннікова, CEO Moneyveo.

Читайте ICU визнали найкращим інвестиційним партнером страхових компаній у 2020 році

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад $500 млн.

Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

У 2020 році міжнародне видання Global Banking & Finance Review визнало ICU Кращою компанією з управління активами в Україні, а журнал International Investor – кращою компанією з управління активами в регіоні Центральної та Східної Європи.

Група ICU встановила світовий рекорд Гіннеса

23 червня група ICU встановила світовий рекорд Гіннеса в категорії Наймасовіша інтелектуальна онлайн-гра. Таким креативним способом інвестгрупа відзначила відкриття в Київській Школі Економіки (далі – KSE) івент-холу, названого Школою на честь ICU.

Група є багаторічним і одним із найбільших меценатів KSE. Партнерами ICU в організації рекорду виступили KSE та проект TheGAME.ua.