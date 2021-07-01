Рада урегулировала вопросы страхования сельхозпродукции с господдержкой

Верховная Рада 1 июля приняла в целом законопроект №5104, которым вносятся поправки в Налоговый кодекс, которые касаются усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Документ поддержали 311 народных депутатов.

Речь идет об увеличении ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5%.

Согласно закону, страхователями признаются юридические лица, ФЛП и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками соответствующие договора.

Он также предусматривает внесение изменения в закон Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

В частности, предусмотрен механизм предоставления господдержки фермерам для страхования их продукции.

Кроме того, размер частичного возмещения товаропроизводителям страховых платежей (премий) определен на уровне 60%, с учетом практики предыдущих периодов действия аналогичных программ поддержки.

В то же время конкретный размер компенсации будет определяться, исходя из возможностей госбюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств.