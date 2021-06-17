Рынок земли в Украине: готовы ли к старту фермеры и владельцы паев

С 1 июля в Украине официально разрешат продавать земли сельскохозяйственного назначения. До 2024-го покупать угодья смогут только физические лица и только граждане Украины.

В Украине нет фермеров, которые не хотели купить себе землю, но проблема пока в деньгах. Мелким аграриям банк вряд ли даст ссуду. К тому же владельцы паев не спешат – боятся, чтобы их не обманули.

Фермеры говорят, что этот страх из-за нехватки информации. В то же время в новом Министерстве аграрной политики обещают вскоре начать информационную кампанию.

Перед стартом открытия рынка государство должно завершить инвентаризацию земель, упорядочить Госгеокадастр и передать земли в распоряжение объединенным территориальным общинам.

Юристы подтвердили, что публичная кадастровая карта благоустроена, выписку из кадастра можно заказать онлайн.

Однако не готовы сейчас нотариусы, которые будут оформлять земельные сделки. Закон предусматривает проверку покупателя — нет ли санкций в отношении лица. Но инструкции, как это делать, до сих пор у нотарусов не было. Только 15 июня правительство согласовалу процедуру.

Мелкие бумаги за две недели чиновники доработают, уверены во Всеукраинском аграрном совете.

Относительно денег на землю — есть законопроект о поддержке фермеров, которые не имеют кредитной истории, и его должны повторно рассмотреть в парламенте. Он предусматривает создание Фонда частичного гарантирования кредитов. Если аграрий, который обрабатывает до 500 га, возьмет ссуду не более чем на 10 лет и не сможет ее погасить — часть заплатит государство.

Поэтому преград до открытия рынка земли нет. А реальную эффективность рынка земли можно будет оценить не раньше осени.

16 июня Кабмин утвердил порядок проверки нотариусом покупателей земли.

В документе четко прописан алгоритм действий нотариуса, в частности то, каким образом он должен проверять владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения, чтобы избежать превышения лимитов

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