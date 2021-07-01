Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Рада врегулювала питання страхування сільгосппродукції з держпідтримкою

фермери аграрії

Верховна Рада 1 липня ухвалила в цілому законопроект №5104, яким вносяться правки до Податкового кодексу, які стосуються удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Документ підтримали 311 народних депутатів.

Йдеться про збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5%.

Згідно з законом, страхувальниками визнаються юридичні особи, ФОПи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками відповідні договори.

Він також передбачає внесення зміни до закону Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Зокрема, передбачено механізм надання держпідтримки фермерам для страхування їхньої продукції.

Окрім того, розмір часткового відшкодування товаровиробникам страхових платежів (премій) визначено на рівні до 60%, зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм підтримки.

Водночас конкретний розмір компенсації визначатиметься, виходячи із можливостей держбюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.

Читайте
Ринок землі в Україні: чи готові до старту фермери та власники паїв

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка