Рада врегулювала питання страхування сільгосппродукції з держпідтримкою

Верховна Рада 1 липня ухвалила в цілому законопроект №5104, яким вносяться правки до Податкового кодексу, які стосуються удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Документ підтримали 311 народних депутатів.

Йдеться про збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5%.

Згідно з законом, страхувальниками визнаються юридичні особи, ФОПи та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками відповідні договори.

Він також передбачає внесення зміни до закону Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Зокрема, передбачено механізм надання держпідтримки фермерам для страхування їхньої продукції.

Окрім того, розмір часткового відшкодування товаровиробникам страхових платежів (премій) визначено на рівні до 60%, зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм підтримки.

Водночас конкретний розмір компенсації визначатиметься, виходячи із можливостей держбюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.