Был кошмар, а теперь европейская трасса: ретроавтомобили испытали Дорогу единства от Зеленского

На Днепропетровщине состоялся пробег раритетных автомобилей, которые протестировали 45-километровый участок трассы М-30 Стрый — Изварино.

Об этом сообщает Укравтодор.

Участок между чертой города Днепра и Криничанским постом полиции, по котором состоялся пробег, был обновлен по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.

— Эта дорога и часть автомобилей — ровесники. Трасса была построена на протяжении 1950-1966 годов и имела республиканское значение. За годы существования несколько раз меняла название. Например, в 1988 году имела индекс М-21 Волгоград — Кишинев. Сегодня это самый длинный маршрут страны, который пролегает между западными и восточными областями Украины, М-30 Стрый — Изварино. Его длина вместе с участками на временно оккупированных территориях составляет почти 1400 км, — рассказал директор Департамента развития дорог Андрей Ивко.

Ивко добавляет, что после освобождения украинских земель дорога, естественно, будет обновлена до самого Изварино. Индекс этой дороги символический: создание новой магистрали приурочено к 30-ой годовщине независимости страны.

Все машины, который участвовали в пробеге, были произведены в советские времена — с 1961 по 1989 год. Большинство из них производства ЗАЗа, но был и ЛуАЗ Луцкого автозавода.

Причиной устроить ретропробег было то, что владельцы раритетных авто выезжают на них только на качественные дороги.

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Еще недавно этот участок был кошмаром водителей. Теперь там пролегает трасса европейского качества.

После ремонта ожидается, что трафик на этом участке возрастет с 20 тыс. до 40 тыс. машин в сутки.

По Днепропетровщине пролегает 299,9 км Дороги Единства, включая транспортные развязки. Работы идут по всей протяженности трассы. Кроме покрытия, ремонтируются также искусственные сооружение. В частности, Богуславский путепровод в Павлоградском районе.

Недавно заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко отметил, что одна из идей программы — сшить Украину качественными дорогами. Одной из таких трасс и является Дорога единства.