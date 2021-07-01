Большая стройка Зеленского начала ремонт горного серпантина до Буковинских Карпат

Горный участок трассы Р-62 Крыворивня — Усть-Путила — Старые Куты — Вижница — Сторожинец — Черновцы восстановят в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Этот участок трассы проходит через Судиловский спуск, являющийся частью пути, который соединяет Вижницу и Сторожинец, сообщила Черновицкая ОГА.

На дороге уже начато фрезерование изношенного покрытия. Параллельно дорожники укрепляют обочины, демонтируют тросовое ограждение, дорожные знаки и направляющие столбики.

В последний раз дорогу ремонтировали 30 лет назад. В рамках президентской программы ее укрепят и приведут в соответствие с современными стандартами нагрузки.

10 см изношенного слоя дорожного покрытия отфрезеруют, установят новую более устойчивую основу из щебеночной смеси, укрепленной цементом. Толщина слоя составит 18 см. Сверху уложат два слоя асфальтобетона.

Кроме этого, будут расчищены от наносов и грязи водопропускные трубы. А для безопасности движения дорожники установят дорожные знаки, барьерное ограждение, направляющие столбики, нанесут разметку.

Трасса Р-62 ведет к Буковинским Карпатам. По ней можно доехать до туристических объектов региона: горнолыжного курорта Мигово, перевала на водоразделе Виженки и Черемоша — Нимчич.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор Большой стройки Кирилл Тимошенко сообщил о планах центральных властей соединить туристические центры Западной Украины новыми дорогами в рамках проекта Малый Карпатский круг.