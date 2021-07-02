Був кошмар, а тепер європейська траса: ретроавтівки випробували Дорогу єдності від Зеленського

На Дніпропетровщині відбувся пробіг раритетних автомобілів, які протестували 45-кілометрову ділянку траси М-30 Стрий – Ізварине.

Про це повідомляє Укравтодор.

Ділянку між межею міста Дніпра та Криничанським постом поліції, якою відбувся пробіг, було відновлено за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

– Ця дорога та частина автомобілів – ровесники. Траса була збудована впродовж 1950-1966 років і мала республіканське значення. За роки існування декілька разів міняла назву. Наприклад, у 1988 році мала індекс М-21 Волгоград – Кишинів. Сьогодні це найдовший маршрут країни, який пролягає між західними та східними областями України М-30 Стрий – Ізварине. Його довжина разом з ділянками на тимчасово окупованих територіях становить майже 1400 км, – розповів директор Департаменту розвитку доріг Андрій Івко.

Івко додав, що після звільнення українських земель дорога, звісно, буде відновлена до самого Ізвариного. Індекс цієї дороги символічний: створення нового автошляху присвячено 30-й річниці незалежності країни.

Усі машини, що брали участь у пробігу, було вироблено у радянські часи — з 1961 по 1989 рік. Більшість із них виробництва ЗАЗу, але був і ЛуАЗ Луцького автозаводу.

Причиною влаштувати ретропробіг було те, що власники раритетних автівок виїжджають ними лише на якісні дороги.

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Ще нещодавно ця ділянка була кошмаром водія. Тепер там пролягає траса європейської якості.

Після ремонту очікується, що трафік на цій ділянці зросте з 20 тис. до 40 тис. машин на добу.

Дніпропетровщиною пролягає 299,9 км Дороги єдності, враховуючи транспортні розв’язки. Роботи тривають по усій протяжності траси. Крім покриття, ремонтуються штучні споруди, зокрема Богуславський шляхопровід у Павлоградському районі.

Нещодавно заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко зазначив, що одна з ідей програми — зшити Україну якісними дорогами. Однією з таких трас і є Дорога єдності.