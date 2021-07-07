Экономика Украины в 2021 году вырастет почти на 4% — Любченко

Украинская экономика в 2021 году вырастет почти на 4%. Уровень инфляции в стране останется в пределах прогнозируемых тенденций.

Об этом во время форума Украина 30. Международная политика сообщил министр экономики Алексей Любченко.

— Мы прогнозируем около 4% роста экономики в 2021 году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций и составит до 8%. Будет сохранена ценовая и валютно-курсовая стабильность, — отметил он.

Также Алексей Любченко добавил, что одной из задач, которую должна выполнить Украина до 2030 года, является структурная модернизация экономики, которая основана на инновациях, технологиях, адаптивна к потребностям глобальных и конкурентных вызовов.

Поэтому драйвером движения на последующие годы для Украины должны стать инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.

На днях Европейский банк реконструкции и развития также обнародовал прогноз, согласно которому украинская экономика в 2021 году вырастет с 3% до 3,5%. Такой же рост ВВП ожидается и в 2022 году.

Фото: Минэкономики