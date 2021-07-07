Економіка України у 2021 році зросте майже на 4% – Любченко

Українська економіка у 2021 році зросте майже на 4%. Рівень інфляції в країні залишиться в межах прогнозованих тенденцій.

Про це під час форуму Україна 30. Міжнародна політика повідомив міністр економіки Олексій Любченко.

– Ми прогнозуємо близько 4% зростання економіки у 2021 році. Інфляція залишиться в межах прогнозованих тенденцій і становитиме до 8%. Буде збережено цінову та валютно-курсову стабільність, – зазначив він.

Також Олексій Любченко додав, що одним із завдань, яке повинна виконати Україна до 2030 року, є структурна модернізація економіки, яка заснована на іноваціях, технологіях, адаптивна до потреб глобальних та конкурентних викликів.

Тому драйвером руху на наступні роки для України повинні стати інвестиції у фундаментальну науку та людський капітал.

Днями Європейський банк реконструкції та розвитку також оприлюднив прогноз, згідно з яким українська економіка у 2021 році зросте з 3% до 3,5%. Таке саме зростання ВВП очікується і у 2022 році.

Фото: Мінекономіки