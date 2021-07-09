В июне 2021 инфляция в годовом измерении в Украине осталась на уровне 9,5% и по сравнению с маем 2020 года, этот показатель уменьшился на 0,2%.

Данные Госстата свидетельствуют, что с начала текущего года показатель роста цен составляет 6,4%.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне не существенно снизились (на 0,1%).

Подешевели фрукты, овощи, молоко, свинина, сало, а больше всего (на 16%) — яйца.

Зато на 3,4% подорожало подсолнечное масло, на 0,4% сливочное масло, а также рыба и продукты из нее, рис, макароны, напитки, сыр, мясо птицы, говядина, сахар и продукты переработки зерновых культур.

За месяц выросли цены на алкоголь, сигареты.

Коммунальные тарифы за июнь выросли на 4%. Это произошло вследствие того, что выросла плата за содержание домов и придомовых территорий.

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Выросли цены на различные транспортные услуги. Железнодорожное сообщение подорожало на 5,3%, а автомобильное — на 2,4%.