У червні 2021 інфляція у річному вимірі в Україні залишилась на рівні 9,5% і порівняно із травнем 2020 року, цей показник зменшився на 0,2%.

Дані Держстату свідчать, що із початку поточного року показник росту цін становить 6,4%.

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої у червні не суттєво знизились (на 0,1%).

Подешевшали фрукти, овочі, молоко, свинина, сало, а найбільше (на 16%) – яйця.

Натомість на 3,4% подорожчала соняшникова олія, на 0,4% масло, а також риба та продукти з неї, рис, макарони, напої, сир, м’ясо птиці, яловичина, цукор та продукти переробки зернових культур.

За місяць зросли ціни на алкоголь, сигарети.

Комунальні тарифи за червень зросли на 4%. Це відбулося внаслідок того, що зросла плата за утримання будинків та прибудинкових територій.

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Зросли і ціни на різноманітні транспортні послуги. Залізничне сполучення подорожчало на 5,3%, а автомобільне – на 2,4%.